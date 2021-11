Populația Japoniei a scăzut cu aproape un milion Din 2015 pina in 2020 populația Japoniei a scazut cu aproape un milion de persoane. Acest lucru il denota rezultatele recensamintului populației prezentat de Ministerul Afacerilor Administrative și Comunicațiilor din Japonia. In octombrie 2020, populația Japoniei era de 126,14 milioane sau cu 949 de mii mai puțin decit in 2015. Populația apta de munca cu virsta cuprinsa intre 15 și 64 de ani a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

