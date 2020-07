Stiri pe aceeasi tema

- Italia a pierdut peste o jumatate de milion de locuitori in decurs de cinci ani, in contextul unei scaderi a nasterilor si unei cresteri a plecarilor in strainatate care nu sunt compensate de venirea unor straini, a anuntat luni Institutul National italian de Statistici ISTAT, care precizeaza ca…

- Populatia Italiei a scazut cu peste o jumatate de milion de locuitori in ultimii cinci ani, iar scaderea natalitatii si cresterea emigratiei nu au fost compensate de sosirile de cetateni straini, anunta Institutul national de statistica, transmite AFP, potrivit Agerpres. Romanii reprezinta cea mai numeroasa…

- Populatia Italiei s-a redus cu peste o jumatate de milion de locuitori, in cinci ani. Romanii sunt cel mai numeros grup de straini Populatia Italiei s-a redus cu peste o jumatate de milion de locuitori intr-un interval de cinci ani, odata cu scaderea natalitatii si cresterea emigratiei, caree nu au…

- Populatia Italiei a scazut cu peste o jumatate de milion de locuitori in cinci ani, a comunicat luni Institutul national de statistica (Istat), transmite AFP, preluata de agerpres. Scaderea natalitatii si cresterea emigratiei nu au fost compensate de sosirile de cetateni straini. Romanii constituie…

- Astfel, la nivel national, pana sambata, 11 iulie, 493.858 de romani au fost testati pentru coronavirus, ceea ce inseamna 24 la mia de locuitori. Alte 698 de noi cazuri de infectare cu coronavirus s-au inregistrat in ultimele 24 de ore in Romania, bilantul imbolnavirilor ajungand la 32.079, potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a prezentat, in prima conferinta de presa de la declararea starii de urgenta, o situatie a infectarilor raporate la un milion de locuitori. Potrivit graficului prezentat, Romania are 600 de cazuri la un milion de locuitori, fata de alte tari care au mai multe cazuri, pe…

- Uniunea Europeana a repatriat peste o jumatate de milion de cetațeni care au fost afectați de restricțiile de calatorie impuse in intreaga lume din cauza pandemiei de coronavirus, anunța un comunicat al...

- Uniunea Europeana a reușit sa repatrieze peste o jumatate de milion de cetațeni care au fost afectați de restricțiile de calatorie impuse in intreaga lume din cauza pandemiei de coronavirus, anunța, vineri, un comunicat al Comisiei Europene (CE), anunța MEDIAFAX.Conform sursei citat, la inceputul…