Populația Etiopiei se confruntă în continuare cu foametea. Avertismentul ONU Peste 350.000 de persoane din regiunea Tigray, devastata de conflictele din Etiopia, se confrunta cu foamete cumplita, potrivit unui nou raport al Națiunilor Unite și al altor grupuri de ajutor. „Exista foamete in Etiopia chiar acum”, a avertizat joi șeful asistenței Națiunilor Unite, Mark Lowcock. Conform sistemului global de clasificare integrata a fazelor de securitate alimentara (IPC), care evalueaza insecuritatea alimentara și malnutriția din intreaga lume, parți substanțiale ale regiunii Tigray se afla in prezent in starea „Catastrofa IPC 5”, cea mai severa evaluare a acesteia. Incepand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 350.000 de oameni dintr-o regiune a Etiopiei sufera din cauza foametei și alte milioane sunt in pericol sa ajunga in aceasta situație, informeaza ONU. Autoritațile spun ca este cea mai grava catastrofa alimentara din ultimii zece ani. 90% dintre cele 5,5 milioane de locuitori din regiunea etiopiana…

- Un raport cu privire la originile COVID-19 realizat de un laborator national guvernamental american a conchis ca ipoteza “scaparii” virusului dintr-un laborator chinez din Wuhan este plauzibila si merita investigatii aprofundate. Dezvaluirea a fost facuta de cotidianul Wall Street Journal, citand surse…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, a declarat ca cel puțin temporar, coronavirusul nu mai reprezinta o mare problema pentru Romania. Conform reprezentantului Romaniei la OMS, cifrele legate de noile imbolnaviri indica o transmitere „sporadica” a virusului, nu comunitara. „La 130-150 de cazuri pe zi, noi…

- Tribunalul Bucuresti dezbate miercuri cererea prin care care fostul lider PSD cere eliberararea din Penitenciarul Rahova.La instanta de fond – Judecatoria Sectorului 5 – Dragnea a primit o decizie nefavorabila, insa el a facut contestatie, care se va judeca la Tribunalul Bucuresti. Dragnea a incercat…

- Liviu Dragnea nu scapa de detenția de la Penitenciarul Rahova. Judecatorii au respins cererea de eliberare condiționata a fostului lider PSD. Judecatoria Sectorului 5 a respins cererea lui Liviu Dragnea de liberare condiționata. Decizia poate fi contestata la Tribunalul București. Magistrații sunt de…

- Compania Regeneron va solicita aprobare in Statele Unite pentru utilizarea cocktailului sau de anticorpi anti-COVID-19 ca tratament preventiv. Aceasta dupa ce un studiu a relevat ca riscul infectarii simptomatice in locuintele in care un alt membru al familiei este bolnav de COVID-19, dupa cum a anuntat…

- Meteorologii au emis o informare de vreme rea. Avertismentul intra in vigoare incepand din aceasta seara, de la ora 21:00, si este valabil pana maine seara, aceeași ora. Se vor inregistra ploi moderate cantitativ, instabilitate atmosferica și intensificari ale vantului. Potrivit meteorologilor, vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o prognoza meteo speciala pentru București. Sunt anunțate ninsori și descarcari electrice. Avertismentul meteo intra in vigoare incepand din aceasta dupa-amiaza. Potrivit ANM, cerul se va innora treptat, iar dupa-amiaza și la inceputul nopții vor fi perioade…