- Senzorul de cutremure detecteaza seismul inainte de producerea lui. Raed Arafat a dezvaluit: „Nu anunțam, s-ar crea panica” Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a recunoscut ca populatia din Romania nu este anuntata inainte de producerea cutremurelor, pentru ca nu este pregatita…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a menționat ca acest exercițiu se va desfașura in toate zonele țarii. Mai exact, peste tot unde exista sirene, Inspectoratele pentru Situații de Urgența le va testa.„Este un lucru in care populația…

- Seismele produse in ultimele zile in zona Olteniei, care au fost resimțite in aproape toata țara, a determinat autoritațile sa analizeze atent modul in care Romania este pregatita sa reacționeze in caz de dezastru major. Astfel, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența din cadrul…

- „In conditiile in care regiunea de Sud-Vest a fost afectata astazi de un cutremur cu epicentrul in judetul Gorj, Sistemul Energetic National a functionat fara probleme, asigurandu-se in bune conditii atat producerea, cat si furnizarea energiei electrice si gazelor naturale. De altfel, la aceasta ora,…

- Astazi, la Iași, a fost inaugurat primul centru de pregatire din Romania al salvatorilor in situații de urgența. Evenimentul a avut loc in prezența ministrului de Interne, Lucian Bode și a coordonatorului Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Investiția s-a ridicat la 4 milioane de…

- Doua echipa va ajunge, astazi, acolo, a anuntat, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Tot el a precizat ca salvatorii romani vor ramane cat este nevoie in Turcia si numarul lor ar putea sa creasca daca se va cere acest lucru. Raed Arafat a mai spus ca pentru Siria,…