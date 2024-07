Stiri pe aceeasi tema

- Mesaj RO-Alert in localitatile din Tulcea, de la granita cu Ucraina pentru a anunta un potential pericol. Mesajul avertizeaza ca este posibil ca din spatiul aerian sa cada obiecte. Romania nu este tinta atacurilor, transmit autoritatile. Autoritatile romane au transmis, sambata, un mesaj RO-Alert in…

- Autoritatile romane au transmis, sambata, un mesaj RO-Alert in judetul Tulcea, fiind vizate localitatile din granita cu Ucraina, avertizand populatia asupra pericolului caderii de obiecte din spatiul aerian, ca urmare a conflictului armat din Ucraina. Populatia este asigurata ca nu teritoriul Romaniei…

- Autoritatile romane au transmis, sambata, un mesaj RO-Alert in judetul Tulcea, fiind vizate localitatile din granita cu Ucraina, avertizand populatia asupra pericolului caderii de obiecte din spatiul aerian, ca urmare a conflictului armat din Ucraina. Populatia este asigurata ca nu teritoriul Romaniei…

- Autoritațile au emis mesaj RO-Alert in județul Tulcea din cauza razboiului din Ucraina: Populația a fost avertizata ca in localitațile de granița ar putea sa cada diferite obiecte. Localitațile vizate sunt: Autoritațile transmit populației ca nu Romania este vizata de atacurile Rusiei, iar structurile…

- Meteorologii au emis o averitzare de tip Cod Portocaliu pentru judetul Tulcea Avertizarea meteo este valabila in intervalul 03.07.2024 ora 16:30 pana la 03.07.2024 ora 17:30. Sunt vizate localitatile Isaccea, Niculitel, Luncavita, Frecatei, Valea Teilor, Hamcearca, Grindu;Se vor semnala averse torentiale…

- O femeie de 72 de ani, aflata ca turista in Romania, a fost atacata de un urs, luni, in timp ce se afla in zona barajului Vidraru din judetul Arges. Autoritatile au emis mesaj RO-Alert prin care avertizeaza populatia din zona asupra pericolului, scrie digi24.ro .

- O turista care vizita Romania a fost atacata de un urs, luni, in timp ce se afla in zona barajului Vidraru din judetul Arges. Autoritatile au emis mesaj RO-Alert prin care avertizeaza populatia din zona asupra pericolului. Femeia, ranita la bratul drept Incidentul a avut loc luni dupa-amiaza, in apropierea…

- O operațiune de salvare a trei cetațeni ucraineni este in curs in Munții Maramureșului. Autoritațile au fost alarmate de unul dintre ucraineni, de 27 de ani, care a transmis ca alți doi, de 45 și 46 de ani, sunt in hipotermie și nu mai pot continua drumul.