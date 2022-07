Stiri pe aceeasi tema

- Populația lumii ar urma sa ajunga la 8 miliarde de locuitori la 15 noiembrie, potrivit unei estimari a Departamentului pentru Afaceri Economice și Sociale al ONU, publicata luni, care prevede, de asemenea, ca India va depași China ca cea mai populata țara din lume pana in 2023, transmite AFP. „In timp…

- Fostul director al Biroului pentru Investigații Speciale din Departamentul american al Justiției, care a fost responsabil de identificarea și deportarea criminalilor de razboi naziști, va conduce o echipa de investigații a crimelor de razboi petrecute in Ucraina, transmite publicația americana The Hill.…

- Orașul lui Moș Craciun din Laponia este pregatit sa iși retraga spiridușii și sa revina la funcția sa inițiala, aceea de adapost de urgența impotriva bombelor in caz de atac. Zeci de mii de oameni viziteaza in fiecare an parcul lui Mos Craciun din orasul Rovaniemi din Laponia pentru a-l intalni pe Mos…

- Formularul de constatare amiabila de accident, soluția aleasa de cei mai mulți șoferi implicați intr-un accident ușor cu pagube materiale, pentru a evita drumul la Poliție și a putea introduce mașina in reparații, va putea fi incheiat și in format electronic, dupa ce ASF a adoptat in 25 mai o norma…

- Pastilele de iodura de potasiu vor fi impartite populatiei numai in caz de accident nuclear, a declarat un secretar de stat in Ministerul Sanatatii. Tiberius Bradatan a transmis ca directiile de sanatate publica vor putea imparti pastilele numai in caz de urgenta, in primele ore dupa un astfel de accident…

- Premierul britanic, Boris Johnson, si omoloaga sa suedeza, Magdalena Andersson, au anuntat, miercuri, incheierea unui acord de aparare reciproca in cazul unei agresiuni, inaintea unei decizii a Suediei cu privire la o aderare la NATO, relateaza AFP. „Daca Suedia este atacata si apeleaza la noi pentru…

- Polițiștii din New York au identificat un suspect in cazul atentatului de la stația de metrou din Brooklyn. Este vorba despre un barbat de 62 de ani, cu adrese in Wisconsin și in Philadelphia. Polițiștii au gasit la metrou cheia unei masini inchiriate de suspect din Philadelphia cu o zi inainte de atentat.…