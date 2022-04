Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, a avertizat ca Germania, cea mai mare economie a Europei, va avea de suferit in urma razboiului din Ucraina. ”Vom fi mai saraci”, a declarat Robert Habeck a declarat, miercuri, pentru postul public de televiziune germana ZDF. ”Nu este posibil ca acest lucru…

- Armata Ucrainei susține ca in 28 de zile de razboi ar fi reușit sa produca pagube considerabile forțelor rusești. Astfel, peste 15.600 de soldați ruși ar fi murit in razboiul lui Putin. Potrivit acesteia, militarii ucraineni și forțele civile ar fi reușit sa distruga, din 24 februarie, de cand Vladimir…

- Oficialii de la Kremlin susțin ca o Ucraina demilitarizata, așa cum este Austria, ar putea fi un compromis care sa aduca sfarsitul razboiului. „Aceasta este o varianta care se discuta in prezent și care ar putea fi intr-adevar privita ca un compromis”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Opozantul rus intemnițat Alexei Navalii le-a cerut, miercuri, concetațenilor sai și celor din Belarus sa treaca peste interdicția autoritaților și sa manifeste in fieare zi in Rusia contra invaziei Ucrainei. Sa nu devenim o națiune a celor fara voce, infricoșați, care pare sa nu vada razboiul agresiv…

- Engie, una dintre cele cinci companii occidentale care s-au alaturat ca parteneri de finantare in proiectul Nord Stream 2 condus de Gazprom, condamna situatia din Ucraina si a anuntat marti ca se va conforma oricaror sanctiuni care ar putea fi aplicate, transmite Reuters.

- Romania are suficiente stocuri de gaze in depozite pentru gestionarea perioadei sezonului rece. Aceasta a fost una dintre concluziile sedintei unui grup de lucru convocat de premierul Nicolae Ciuca, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia. Totodata, Guvernul susține ca monitorizeaza și evalueaza intrarile…

- Biserica Ortodoxa Romana face apel la incetarea razboiului in Ucraina. „Biserica Ortodoxa Romana, ca și celelalte instituții importante din Romania și Uniunea Europeana, a luat act cu maxima ingrijorare de inceperea razboiului din Ucraina, razboi declanșat de Rusia impotriva unui stat suveran si independent”,…

- Germania este gata sa trimita trupe suplimentare in tarile baltice, dupa cum a afirmat cancelarul german Olaf Scholz intr-un interviu acordat canalului ARD. “Suntem gata sa luam o decizie”, a spus Scholz, intrebat daca trimiterea de intariri ar putea fi decisa la reuniunea ministrilor apararii din NATO…