- Fisura care a fost semnalata sambata la barajul lacului piscicol Taul Mare din Roșia Montana are forma unui con și un diametru de circa 1 m la nivelul coronamentului. Potrivit autoritaților, se pare ca s-au desprins pietre din baraj care au blocat vanele care permit deversarea controlata a apei, scrie…

- VIDEO: Cum arata fisura care s-a format in barajul lacului Taul Mare din Roșia Montana. Autoritațile cauta soluții Fisura semnalata sambata la barajul lacului piscicol Taul Mare din Roșia Montana are forma unui con și un diametru de circa 1 m la nivelul coronamentului. Potrivit directorului SGA Alba,…

- UPDATE 08.30 Interventie Baraj Lac de acumulare piscicola Taul Mare Rosia MontanaPe parcursul noptii, 268 de persoane aflate in zone cu potential risc au fost informate asupra masurii de evacuare preventiva. Anuntarea acestora a fost facuta prin emiterea a 4 mesaje RO ALERT, concomitent cu anuntarea…

- UPDATE, duminica, ora 7.30 O situație de criza a aparut in Roșia Montana sambata noapte, dupa ce a aparut o fisura in digul lacului de acumulare Taul Mare. Primarul a sunat la 112, iar de aici s-a activat Centrul Județean de Conducere si Coordonare a Intervenției care a demarat o serie de masuri pentru…

