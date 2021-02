Populatia de fluturi monarh care a ajuns in padurile Mexicului pentru a hiberna in aceasta iarna a scazut cu 26% fata de anul anterior, au informat joi Comisia pentru ariile protejate din Mexic si World Wildlife Fund (WWF), potrivit Reuters. In fiecare an, milioane de fluturi monarh migreaza catre Mexic parcurgand 3.220 de kilometri din Canada, peste intreaga America de Nord. Insa acesti fluturi cu aripile de culoare brun-roscata si nervuri de culoare neagra au ocupat doar 2,1 hectare in decembrie 2020, comparativ cu 2,8 hectare in sezonul de iarna precedent, a a atras atentia grupul WWF intr-un…