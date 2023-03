Stiri pe aceeasi tema

- Populatia Canadei a crescut in 2022 cu peste un milion de oameni pentru prima data in istorie, fapt care se datoreaza aproape in intregime cresterii numarului de imigranti si rezidenti temporari, a indicat miercuri oficiul de statistica al Canadei, transmite Reuters.Populatia totala a Canadei a crescut…

- Mai multe construcții improvizate, situate la doar cațiva metri de un bloc de locuințe sociale din Barlad, au fost cuprinse de flacari, dupa ce un incendiu de vegetație s-a extins. Peste 30 de oameni au fost evacuați din calea focului și a fumului dens. Pompierii s-au luptat cu incendiul mai mult de…

- Zeci de oameni au murit, in aceasta dimineața in Grecia, dupa un accident feroviar grav. Doua trenuri s-au ciocnit și peste 30 de oameni au murit pana acum, in timp ce peste 80 de persoane sunt ranite. Autoritațile se așteapta ca numarul victimelor sa creasca de la un moment la altul.

- Cererea de roboti pare sa fi scazut, totusi, spre sfarsitul anului, ridicand semne de intrebare cu privire la cat de puternic va fi 2023 in fata schimbarii modelelor de consum al gospodariilor si a ratelor dobanzilor in crestere prevazute de bancile centrale pentru a controla inflatia ridicata. Companiile,…

- La o saptamana de la cutremurele care au devastat Turcia și Siria, bilanțul catastrofei a urcat la 34.000 de morți. Sub daramaturi inca mai sunt gasiți oameni in viața, insa tot mai puțini. Operațiunile de cautare vor inceta și, atunci cand va incepe indepartarea cladirilor cazute vom afla, cu adevarat,…

- Bilanțul catastrofei din Turcia și din Siria este cutremurator. Pana acum sunt deja peste 21.000 de morți și aproape 80.000 de raniți. Iar, mai bine de 1 milion de oameni au ramas fara locuința. Cu toate acestea, pompierii nu și-au pierdut speranța. Peste 100.000 de salvatori din intreaga lume fac…

- Peste 6.200 de oameni au murit iar in jur de 27.400 sunt raniți, in Turcia și Siria, in urma celor doua cutremure devastatoare produse luni, la distanța de 9 ore unul de altul, in regiuni relativ apropiate. De asemenea, mai mult de 8.000 de persoane au fost trase pana acum dintre daramaturi in Turcia…