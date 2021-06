Stiri pe aceeasi tema

- Rusia lui Vladimir Putin se transforma intr-o 'dictatura' hotarata sa distruga opozitia inaintea alegerilor legislative din septembrie, considera intr-un interviu acordat miercuri France Presse opozantul rus Dmitri Gudkov, care tocmai a fugit din tara pentru a nu-si expune rudele represaliilor Kremlinului,…

- Alte 40 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, unul e de import: 1-Rusia. Numarul total de teste efectuate – 5.661, dintre care 1.265 – teste Rapid – Antigen.

- Selectionata de fotbal a Rusiei a intrecut formatia Bulgariei cu scorul de 1-0 (0-0), sambata, la Moscova, intr-un ultim meci de pregatire pentru EURO 2020 (11 iunie-11 iulie). Atacantul Aleksandr Sobolev, intrat dupa pauza, a marcat singurul gol al partidei, in min. 84, din penalty. Foto: (c) YURI…

- Roman Protasevici spune ca un coleg de serviciu, cu care avea un conflict personal, i-a intins o cursa. In plus, disidentul pare sa cheme la schimbarea strategiei opoziției și cere ca pentru moment protestele sa inceteze.

- Polițiști de frontiera, inspectori fiscali și agenți vamali au efectuat miercuri o inspecție la terminalul petrolier al companiei rusești Lukoil din apropierea orașului Burgas, relateaza Euractiv . Inspecția ar trebui sa adune „informații complete” despre operațiunile terminalului petrolier, potrivit…

- Preturile apartamentelor oferite spre vanzare in Europa au crescut, in 2020, cel mai mare salt fiind inregistrat in Rusia (+16%), in timp ce in Romania majorarea a fost de 5%, conform unei analize realizate de o platforma online de anunturi. Datele centralizate de Olx Group arata ca, tot…

- ​​Rafael Nadal s-a calificat fara emoții în sferturile Masters-ului de la Monte Carlo. Ibericul a avut nevoie de mai puțin de o ora pentru a-l învinge pe Grigor Dimitrov (17 ATP).Nadal și-a demonstrat din nou calitațile pe zgura din Principat (a ajuns pentru a 16-a oara la rând…

- Statele Unite au avertizat joi Rusia împotriva oricarei încercari de intimidare a Ucrainei, în urma miscarilor de trupe ruse de la frontiera ucraineana, pe care Kievul le considera drept provocari, informeaza AFP și Agerpres. "Suntem absolut îngrijorati de escaladarile recente…