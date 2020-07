Populatia a fost avertizata printr-un mesaj RO-ALERT cu privire la incendiul produs joi seara in localitatea Bragadiru, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov.



Un incendiu puternic s-a produs joi seara la doua hale din Bragadiru, in apropiere de Soseaua de Centura.



Conform sursei citate, suprafata afectata este de aproximativ 5.000 mp, cu posibilitati de propagare.



Este o ardere puternica, cu degajare de fum. In depozit se gasesc recipiente usor inflamabile si explozibile, precizeaza ISUBIF.



Nu sunt persoane ranite.

