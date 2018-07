Popularitatea vidrelor ca animale de companie în Japonia, în spatele creşsterii traficului cu acest animal sălbatic Japonia a fost principala destinatie pentru vidrele recuperate din mainile traficantilor in Asia de Sud-Est intre 2015 si 2017, potrivit unui studiu recent al unui ONG international specializat in monitorizarea faunei salbatice, citat de agentia nipona Kyodo. Din cele 59 de vidre recuperate in perioada de trei ani analizata, 32 - toate gasite in Thailanda - urmau sa fie trimise in Japonia, a explicat organizatia Traffic. Comertul transfrontalier cu cele patru specii de vidra din Asia de Sud-Est este reglementat de Conventia privind comertul International cu specii salbatice de fauna… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

agerpres.ro

