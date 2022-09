Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul legislativ prin care se interzice achizitionarea de produse si servicii de tip antivirus de la entitati provenind din Federatia Rusa figureaza pe ordinea de zi a sedintei de guvern de miercuri.

- Proiectul legislativ prin care se interzice achizitionarea de produse si servicii de tip antivirus de la entitati provenind din Federatia Rusa figureaza pe ordinea de zi a sedintei de guvern de miercuri.

- Nu ne-am propus sa trezim din somn conducerea instituției ASF și nici sa intrerupem viața de huzur a șefilor de acolo care se lefaie in salarii de peste 10.000 de euro pe luna, ci sa aflam despre cum a evoluat piața RCA-urilor la aproape 1 an de la falimentul City Insurance, cand au fost afectați peste…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a continuat, luni, seria consultarilor cu autoritatile locale printr-o intalnire cu reprezentantii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania si ai Asociatiei Municipiilor din Romania. Potrivit Executivului, discutiile s-au concentrat asupra temelor legate…

- Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a declarat miercuri, 27 iulie, ca „Ministerul Educației din Romania devine primul impediment in calea excelenței academice” pentru ca promoveaza un „pachet legislativ fara minime norme morale si de calitate”. El a facut trimitere la prescrierea plagiatului dupa trei ani,…

- Asociația Elevilor București-Ilfov susține ca, odata cu noile schimbari propuse in Legile Educației, elevii risca sa devina „cobai ai experimentelor miniștrilor revoluționari”, potrivit Digi24. In replica, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a transmis ca instituția pe care o conduce s-a consultat…

- Proiectul de ordonanta de urgenta care vizeaza modificarea Codului fiscal va fi parcurs in prima lectura in sedinta de Guvern de miercuri, a anuntat premierul Nicolae Ciuca. „Avem nevoie de decizii coordonate si discutate la nivelul institutiei guvernamentale si avem nevoie ca solutiile sa poata fi…

- Rasturnare de situație in cazul ordonanței de urgența prin care prețul carburanților va fi compensat cu 50 de bani. Deși documentul trebuia adoptat in ședința de Guvern de astazi, pana la urma azi vor fi analizate doar efectele intrarii ei in vigoare, urmand ca o decizie sa fie luata intr-o alta…