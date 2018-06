Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de start pentru meciul dintre Danemarca si Australia, care are loc joi, de la ora 15,00 (ora Romaniei, TVR 1, TVR HD), pe Cosmos Arena din Samara, in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din...

- Selectionerul Age Hareide i-a permis lui Knudsen sa absenteze de la antrenamentul de duminica, ziua de dupa victoria danezilor in fata selectionatei statului Peru, scor 1-0, la Saransk, in grupa C de la Cupa Mondiala din Rusia. Fundasul a plecat in Danemarca dupa meciul de sambata si era asteptat…

- Autoritațile locale au hotarat de curand ca scaldatul si inotul sa fie interzise in Lacul Sfanta Ana din județul Harghita pentru limitarea poluarii apei, considerata cea mai curata din...

- Masinile care au volanul pe partea dreapta ar trebui interzise in Romania. Este propunerea unui deputat PSD care considera ca vehiculele sunt periculoase in trafic, pentru ca nu le ofera soferilor o buna vizibilitate. Pe strada, multi cred ca pericolul vine de la cel care conduce, nu de la masina.

- In perioada 23-27 aprilie, cu ocazia saptamanii „Școala Altfel” polițiștii din cadrul IPJ Alba au abordat teme precum prevenirea bullying-ului, consumul de substanțe interzise, traficul de persoane, circulația rutiera, teme pe care le-au dezbatut cu elevii in unitațile de invațamant. Politisti ai Compartimentului…

- Țigarile electronice și dispozitivele care incalzesc tutun ar putea fi interzise in spațiile publice. Un proiect in acest sens a fost depus la Senat. Inițiatorii acestuia spun ca efectul produselor respective asupra sanatații nu este cunoscut, așa ca mai bine sa fim prevazatori. Țigarile electronice…

- Producatorul auto german Volkswagen AG a anuntat joi ca va rascumpara noile automobile diesel, daca orasele germane vor introduce restrictii de circulatie pentru acest gen de autovehicule, in dorinta de a-i linisti pe potentialii cumparatori si a pune capat tendintei de scadere a vanzarilor de automobile…