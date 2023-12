Popular solist in Federația Rusa, nu a fost lasat sa intre in Republica Moldova. Irakli Pircxalava urma sa susțina doua spectacole pentru un partid politic ce reprezinta interesele Rusiei. Cantarețul care s-a prezentat la granița cu pașaport georgian, Irakli a avut o reacție in mediul online dupa ce granicerii l-au intors din drum. ”Vreau sa le mulțumesc tuturor fanilor mei din Moldova, care ma susțin atat de activ. Chiar acum, in direct, primesc mesaje de susținere, dupa ce nu am fost lasat la vama sa intru in țara, pentru a susține concertele. Da, este adevarat, totul s-a intamplat anume așa.…