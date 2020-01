Stiri pe aceeasi tema

- Fiscul nu va mai bloca simultan toate conturile unui contribuabil care are datorii. Anunțul vine din partea ministrului Finanțelor, Florin Cițu care mai spune ca Guvernul ar urma sa dea dea o ordonanța de urgența in acest sens. Totodata, popririle vor fi ridicate automat dupa achitarea datoriei.…

- Dupa valul de concedieri din Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), anuntate recent de ministrul Finantelor, Florin Citu, acum a venit randul Ministerului Agriculturii: ministrul Adrian Oros a...

- Reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) va fi finalizata pana in vara, urmand sa fie concediate peste 2.000 de persoane, a anuntat marti ministrul Finantelor, Florin Citu, precizand ca odata cu informatizarea institutiei nu va mai fi nevoie de atat de mult personal.

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va avea o structura schimbata si un departament de analiza de risc independent, prin care se urmareste scoaterea subiectivismului din analiza de risc, iar detectarea zonelor de risc din economie sa nu fie dictata de zona politica, a anuntat, joi, ministrul…

- Șefa ANAF Mirela Calugareanu a declarat joi ca este important ca in cadrul instituției sa se inființeze un departament de analiza de risc.„Este importanta inființarea unui departament de analiza de risc, aspect pe care l-a amintit și dl ministru Cițu. Acest departament reprezinta cheia reformarii…

- "Gaura" de 11 miliarde de lei, descoperita de noul ministru al Finantelor, Florin Citu, in bugetul statului ar putea fi acoperita, in mare masura, cu banii pe care Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ii poate recupera de la firmele de ridesharing, in conformitate cu legislatia in vigoare,…

- Intrebat de jurnaliști daca ii lasa ceva amintire, in birou, succesorului sau Florin Citu, Eugen Teodorovici a raspuns: "Prezenta mea in birou va fi simtita cu siguranta. Sa comparati declaratiile facute si de mine si de colegul Citu si veti constata fiecare o diferenta in abordare, de stil, de clasa,…