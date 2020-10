Descinderi cu mascati in Constanta

Astazi, 20 octombrie 2020, doua perchezitii cu mascati sunt in desfasurare in Constanta, la aceasta ora Potrivit reprezentantilor Politiei Romane, alte patru descinderi au loc in Bucuresti, fiind vorba despre o ancheta coordonata de Parchetul Tribunalului Bucuresti in legatura cu fapte de evaziune fiscala ce ar fi produs un prejudiciu… [citeste mai departe]