Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii lugojeni au reactionat dupa ce presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica a decis ca Lugojul sa nu aiba un parlamentar in urma alegerilor din decembrie. Adriana Corbeanu a reactionat pe Facebook si a anuntat ca isi retrage candidatura in semn de protest. “Multumesc lugojenilor entuziasti,…

- Una dintre cele mai controversate candidaturi plasate pe lista pentru parlamentare a PNL Timiș este cea a primarului (re)ales la Deta, Petru Roman. Acesta a avut probleme, a fost suspendat din funcție in mandatul precedent, s-a judecat cu PSD Timis și a caștigat. Totuși, el este considerat incompatibil…

- Stabilirea listelor pentru alegerile parlamentare a tulburat serios apele in PNL Timiș. Cum reprezentanta PNL Lugoj, Adriana Corbeanu, a fost plasata doar pe locul 8 pe lista pentru Camera Deputaților, liberalii lugojeni au reacționat, susținand ca rezultatele obținute la alegerile locale…

- Prezentarea listelor cu numele celor care vor candida din partea PNL Timiș pentru un loc de parlamentar nu a reușit sa linișteasca lucrurile in partid. Un pic de suparare a aparut la Lugoj, unde reprezentanta propusa de organizația locala, Adriana Corbeanu, de acolo a anunțat ca se retrage de pe lista…

- Dupa ce a fost plasata doar pe locul 8 pe lista de candidați a PNL Timiș pentru Camera Deputaților, un loc neeligibil, lugojeanca Adriana Corbeanu a anunțat ca iși va retrage candidatura pentru ca nu vrea sa fie “doar un nume pe buletinul de vot”. „Mulțumesc lugojenilor entuziaști,…

- PNL Lugoj nu va avea, nici in urmatorii patru ani, un reprezentant in Parlamentul Romaniei. Colegiul Director Județean al PNL Timiș (forul superior de conducere al organizației) a stabilit, miercuri, 14 octombrie, candidații pentru Camera Deputatilor si Senat la alegerile parlamentare din 6 decembrie…

- PNL Timiș a votat, in aceasta seara, in cadrul Biroului Permanent Județean, listele pentru alegerile parlamentare. In mare parte, au ramas cele votate, cu cateva zile de primarii liberali. La Senat, pe primele doua locuri au fost aprobați Alina Gorghiu, senator PNL Timiș in funcție, Ionut Gaita, apropiat…

- Cum era de anticipat, Alin Nica va deveni noul presedinte interimar al PNL Timis, in urma demiseri lui Nicolaer Robu. Un prima pas in acest sens l-au facut primarii liberali din Timis, care i-au fost alaturi de mai multi ani. PNL Timis este pregatit sa demareze negocierile cu USR PLUS pentru constituirea…