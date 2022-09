„Popovici are deja discipoli”

Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Stancu a cucerit medalia de argint in proba de 400 de metri liber de la Campionatele Mondiale de inot pentru juniori de la Lima. Romanul a fost la 11 sutimi de aur, dupa o cursa spectaculoasa.

- Carlos Sainz jr (Ferrari) și Max Verstappen (RedBull) au fost cei mai rapizi in primele sesiuni de antrenamente libere inaintea Marelui Premiu al Belgiei, a 14-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1.

- David Popovici, 17 ani, a cucerit, duminica, 10 iulie, medalia de aur in proba de 100 de metri liber, la Europenele de natație pentru juniori de la Otopeni. „Racheta” și-a trecut in cont a patra medalie din cel mai prețios metal in aceasta competiție, dupa cele de la 50 și 200 de metri liber și cea…

- Sportivul roman Vlad Stancu a cucerit, sambata, medalia de argint in proba de 800 m liber, in finala disputata la Campionatele Europene de inot pentru juniori din Otopeni. Timpul sportivului roman a fost de 7min54sec02/100. Este a treia medalie pentru Stancu (CSA Steaua), dupa cele de aur de la 1.500…

Robert Glinta s-a calificat, vineri, in finala probei de 50 m spate din cadrul Campionatului Mondial de natatie de la Budapesta.

- Inotatorul roman Robert Glința (25 de ani) s-a calificat in semifinalele probei de 50 m spate din cadrul Campionatului Mondial de natatie pentru seniori in bazin de 50 m, ediția Budapesta 2022. Glinta a concurat, vineri, 24 iunie, in seria a patra și a terminat cursa cu al saptelea timp din serii, 24.79…

- Sportivul David Popovici, in varsta de 17 ani, a castigat, miercuri, medalia de aur in proba de 100 metri liber din cadrul Campionatului Mondial de Natatie, competitie care se desfasoara la Budapesta. Popovici a obtinut la CM si aurul la 200 m liber. Popovici a devenit o adevarata vedeta internaționala.…

- Daca vreti sa revedeti minutul in care adolescentul David popovici a castigat a doua medalie de aur la Budapesta, urmariti video de mai jos: "Este doar inceputul. Avem un drum lung de strabatut", a spus David imediat dupa a doua medalie de aur cucerita. De-a lungul Campionatului Mondial de Natatie…