- Tribul maori care detine drepturile de proprietate intelectuala asupra ritualului haka devenit celebru datorita All Blacks, echipa nationala de rugby a Noii Zeelande, le-a cerut luni manifestantilor antivaccinisti sa înceteze folosirea acestuia la proteste, transmit AFP si Reuters, preluate de…

- Un pinguin a fost gasit pe țarmurile Noii Zeelande, la aproximativ 3.000 de kilometri distanța de habitatul sau natural din Antarctica. Localnicul care l-a vazut a crezut la inceput ca este o jucarie de pluș, noteaza BBC.

- Nationala de rugby a Noii Zeelande a invins de o maniera categorica, 47-9 (21-6), reprezentativa Italiei, intr-un meci test disputat sambata pe Stadio Olimpico din Roma. All Blacks obtin astfel cea de-a 15-a victorie in fata nationalei azzuri din tot atatea confruntari directe, informeaza…

- Cel mai mare oraș al Noii Zeelande ar putea ieși din izolare incepand cu 10 noiembrie, a anunțat luni premierul Jacinda Ardern. Auckland, cel mai mare oraș al țarii, cu o populație de aproximativ 1,7 milioane de locuitori, a fost supus unor masuri antiepidemice foarte stricte dupa ce un singur…

- Echipa de rugby a Noii Zeelande a invins XV-le Tarii Galilor cu scorul de 54-16 (18-6), intr-un meci test disputat sambata la Cardiff, primul al All Blacks din turneul de toamna european, transmite AFP, citat de agerpres. Noua Zeelanda a marcat sapte eseuri intr-un meci care a marcat al 100-lea meci…

- Un partid politic din Noua Zeelanda a lansat marti o petitie pentru a schimba oficial numele acestei tari in Aotearoa, relateaza dpa. Aotearoa, care se traduce prin “tinutul lungului nor alb”, este o denumire frecvent folosita pentru Noua Zeelanda, dar are o istorie controversata. Se crede ca a fost…

- O petitie pentru a schimba oficial numele din Noua Zeelanda in Aotearoa a fost lansata, marți, de catre un partid politic. „Suntem in secolul XXI, acest lucru trebuie sa se schimbe”, a precizat unul dintre liderii partidului, relateaza DPA, citata de Agerpres.Pana in 2026, formatiunea Te Pati Maori…

- Anunțul a fost facut de cercetatori din Noua Zeelanda si Germania, care au recunoscut ca experimentul a inceput ca o gluma, insa aceștia au ajuns la concluzia ca gestionarea urinei bovine cu un continut ridicat de azot ar putea, pe termen lung, sa aduca beneficii reale pentru mediul inconjurator. Mai…