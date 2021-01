Stiri pe aceeasi tema

- ​Sportivii care vor participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, peste sase luni, si care nu vor fi vaccinati împotriva noului coronavirus vor trebui sa faca fata unor conditii "extrem de dificile", a avertizat luni Denis Masseglia, presedintele Comitetului National Olimpic si Sportiv…

- Atleta elena Katerina Stefanidi, campioana olimpica en titre la saritura cu prajina, care indemnase anul trecut la amanarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo din cauza pandemiei de coronavirus, militeaza de data aceasta pentru mentinerea lor in 2021, informeaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres.…

- Japonia se confrunta cu un nou val de coronavirus, cu sase luni inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, amanate de anul trecut. Un ministru japonez a recunoscut, ca „orice se poate intampla”. Taro Kono, ministru al Reformei administrative si personaj cheie al guvernului…

- Sprijinul pentru organizarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, programate pentru aceasta vara dupa o amanare de un an cauzata de pandemia de coronavirus, este la cel mai scazut nivel in Japonia, potrivit unui sondaj efectuat duminica, in mijlocul celui de-al treilea val al pandemiei in arhipleagul nipon,…

- Apariția vaccinului anti-COVID va contribui chiar la popularea arenelor japoneze considera șeful CIO, Thomas Bach. Vaccinarea sportivilor va ramane insa un aspect important care urmeaza sa fie tranșat peste doua saptamani, in cadrul unei videoconferințe cu toți membrii forului internațional.„Se vor…

- Majoritatea japonezilor se opun in continuare organizarii Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020, amanate pana in vara lui 2021 din cauza pandemiei de coronavirus, fiind favorabili unei noi amanari sau a unei anulari pur si simplu, potrivit unui nou sondaj publicat marti, informeaza AFP. Aceasta ancheta…