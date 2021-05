Popor creștin, condus de o șleahtă de atei Am tot respectul pentru credincioși, indiferent de religia in care cred, caci credința inseamna indemn spre smerenie, mila, empatie fața de cel aflat in suferința, respect pentru familie și pentru ceilalți semeni. Am, insa, tot disprețul pentru atei, caci ei nu cred in nimic in afara de propria lor persoana și, din acest motiv, cred ca indiferența fața de ceilalți le sporește lor ceva ce nici nu știu ce ar putea sa fie. Fațarnicia, slugarnicia, aroganța și ambiția de a parveni cu orice preț – iata valorile lor „spirituale”. Ei nici macar nu-și dau seama ca prin atitudinea lor de fronda fața de… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

