- S-a terminat primul turneu in Campionatul National U19 feminin.Formatia pregatita de catre Ispir Cristian a jucat cu Dinamo si Triumf Bucuresti in ultimele doua meciuri. CSM Targu Mures – Dinamo Bucuresti 5-15CSM Targu Mures – Triumf Bucuresti 19-8 Daca cu Dinamo am consemnat primul esec al fetelor…

- Clubul Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș se mandrește cu echipa de polo feminin, care joaca in Campionatul Național de Senioare și in Campionatul Național U19. In urma cu cateva zile, a avut loc prezentarea oficiala a echipei, eveniment care s-a desfașurat online, iar lotul este alcatuit din: Andreea…

- KSE Tg.Secuiesc intalnește, sambata, pe teren propriu, de la ora 17.00, pe campioana en-titre, Sepsi Sf.Gheorghe, intr-un meci din cea de-a 7-a etapa a Ligii Naționale de baschet feminin. Olimpia CSU Brașov va juca, sub Tampa, de la ora 17.30, contra lui CSM Alexandria, in timp ce BC Sirius Tg.Mureș…

- Campionatul Național de hochei pe gheața se deruleaza in aceste zile, iar sambata, 13 noiembrie, la patinoarul din Targu Secuiesc, a fost programat jocul dintre ACS Hockey Club Fenestela 68 și Sport Club Csikszereda, rezultat 2-5 (FOTO, cu un atac al ciucanilor la poarta… cazuta a Fenestelei). In fruntea…

- La finalul acestei saptamani, Targu Lapuș va deveni capitala sportului nostru național – oina, prin gazduirea a trei competiții: Campionatul Național de Oina in Sala Seniori, Campionatul Național de Oina in Sala Juniori I și Campionatul Național de Oina in Sala Juniori II. Competițiile sunt organizate…

- Dupa ce in proba de tandem masculin, juniorii nostri au castigat doua medalii sportivii reprezentand clubul CSM Targu Mureș au mai castigat inca 5 medalii, dintre care 1 de aur la competitia gazduita de Arena „Siderurgica" din Hunedoara. Cea mai buna performanta a fost realizata de catre Koto Kalman…

- Localitatea croata Otocac a gazduit, in perioada 5-9 octombrie, intrecerile Cupei Mondiale la popice, competiție ajunsa la cea de-a 32-a ediție. La feminin, reprezentanta Romaniei, CS Electromureș Tg. Mureș, a avut o prestație meritorie, terminand competiția pe locul VI, cu un total de 3287 de popice…

- Chiar daca echipa CSM Targu Mures a pierdut partidele disputate in week-end in Campionatul National de echipe seniori, cațiva dintre componentii lotului au avut rezultate remarcabile. "Vineri am primit pe teren propriu pe Arena Electromures vicecampioana nationala, CFR Olimpia Iasi cu care am avut o…