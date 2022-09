Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Helsinki a anuntat joi ca a respins solicitarea Turciei de a reexamina sase cereri de extradare, aflate printre condițiile Ankarei pentru a fi de acord cu aderarea Finlandei la NATO.

- Autoritațile municipale din Chișinau anunța licitație publica de achiziție a lucrarilor de extindere a bd. Mircea cel Batrin, cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str. Bucovinei, noteaza Noi.md Direcția Generala Transport Public și Cai de Comunicație (DGTPCC) a demarat procedura de achiziție…

- Bolnavii cu afectiuni cardiace vor fi tratati, in curand, intr-o noua cladire. Lucrarile de extindere a Sectiei Cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste (SJUT) au inceput, avand o valoare de aproape 6,5 milioane de lei.

- Uniunea Europeana a deschis marti negocierile de aderare cu Albania si Macedonia de Nord, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Detașamentul de pompieri Arad a intervenit astazi, in jurul orei 14:55, cu o autospeciala de stingere incadrata cu cinci subofițeri, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscata produs in municipiul Arad, pe Calea Aurel Vlaicu, vis-a-vis de RAR. „La ajungerea echipajului, incendiul…

- Inspectorii de munca din cadrul Serviciului Control Munca Nedeclarata au depistat in ultima saptamana cinci persoane care lucrau fara forme legale de angajare pe raza județului Gorj. Doua dintre persoanele depistate desfașurau activitate la un angajator cu sediul in municipiul Targu Jiu in domeniul…

- La Dragomirești, incepand din zona de centru și pana la ieșirile din comuna, peste tot se vede „mana gospodarului”. Drumuri bune, asfaltate toate, rigole curațate, cladirile publice menținute toate in stare buna. Nu lipsesc proiectele de dezvoltare mari, cu finanțare din fonduri europene sau de la bugetul…

- Pompierii militari din cadrul Statiei Babadag au intervenit in cursul zilei de luni, 20 iunie, pentru localizarea si lichidarea unui incediu de vegetatie uscata care se manifesta in apropierea localitatii Atmagea, judetul Tulcea, anunta ISU Tulcea.La fata locului a fost trimis un echipaj de pompieri…