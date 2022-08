Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova are nevoie de parteneriate externe in domeniul securitatii si apararii, a declarat ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Nicu Popescu in cadrul emisiunii „Dimensiunea Diplomatica” de la Moldova 1. Potrivit oficialului, statele neutre au nevoie de armate puternice, asistenta,…

- Embargoul impus de Federația Rusa pentru produsele vegetale din Republica Moldova poarta un caracter politic, a declarat ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, in cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune. "Am vazut acest anunț. La drept vorbind, nu am avut ocazia…

- Embargoul Federației Ruse la produselor agricole din Republica Moldova poarta un caracter politic, sugereaza ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, in cadrul unei emisiuni de la Moldova1. „Am vazut acest anunț, inca nu am avut ocazia sa discut cu colegii noștrii de la ministerul…

- Obținerea statutului de candidat la aderare la Uniunea Europeana, este cea mai importanta realizare din ultimul an, susține viceprim-ministrul Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, in raportul de activitate, prezentat la un an de la preluarea mandatului. Potrivit sursei…

- Ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene din Republica Moldova, Nicu Popescu, anunța ca a fost testat pozitiv la COVID-19. Anunțul a fost facut pe canalul sau de telegram. ”Informez opinia publica ca in urma testarii recente am fost confirmat pozitiv cu o forma ușoara de COVID-19. La moment…

- Guvernele Moldovei și Franței vor semna, astazi, 3 acorduri importante pentru R. Moldova, inclusiv un acord privind imprumutul de 15 milioane de euro pentru țara noastra. „Este vorba despre Convenția cu privire la evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale așteptata de oamenii de afacri…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a ajuns in Republica Moldova. La Aeroportul Internațional Chișinau, oficialul a fost intampinat de catre ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu.

- Republica Moldova are nevoie de o armata funcționala. Insistam asupra faptului ca un stat neutru nu presupune demilitarizare, nici indiferența fața de dreptul internațional, nici autoizolare. Acest lucru inseamna ca noi avem nevoie de o armata puternica, in stare sa apere cetațenii de orice risc la…