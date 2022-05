Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a reacționat miercuri fața de nemulțumirile americanilor de la Black Sea OilandGas (BSOG) care au spus pentru Profit.ro ca proiectul legii off-shore nu elimina taxa pe veniturile suplimentare care a blocat proiectele offshore in ultimii patru ani. Popescu s-a aratat convins ca BSOG va scoate gaze din Marea Neagra in a doua jumatate a acestui an, dar ca opțiunea de a merge la un arbitraj aparține fiecarei companii.