- Ministrul de Externe spune ca la moment Guvernul poarta o dezbatere interna despre faptul daca trebuie sa accepte sau nu arme letale oferite de țari NATO pentru a intari capacitatea de aparare țarii. „Inca nu s-a luat o decizie”, a precizat ministrul intr-un interviu pentru Europa Libera .

- Guvernul va aproba in luna mai indicatorii tehnico-economici pentru construirea secotrului Bacau – Pașcani, parte din Autostrada A7 Moldova, ultimul pas inainte ca proiectul sa fie scos la licitație de execuție. Traseul autostrazii este amplasat pe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Prim-ministrul Natalia Gavrilița anunța ca autoritațile de la Chișinau sint ingrijorate de incidentele care au avut loc in ultima perioada in regiunea transnistreana. Potrivit ei, Guvernul este in comunicare permanenta cu partenerii, inclusiv la nivel de schimb de informații și analize, noteaza Noi.md…

- Ucraina are nevoie de sprijin pentru repararea echipamentului sau militar avariat in timpul luptelor impotriva invaziei ruse, adresandu-se in acest sens Cehiei si Slovaciei, au anunțat, miercuri ministerele Apararii ceh si slovac. „Ucraina a cerut Republicii Cehe sa ajute la repararea materialului avariat”,…

- Doar o treime din numarul de copii care, anul trecut, au fost victime sau martori ai infracțiunilor au fost audiați in condiții speciale. Este o cifra modesta, spun reprezentanții Centrului National de Prevenire a Abuzului fata de Copii. Pentru a crea condiții mai prietenoase pentru aceasta categorie…

- Din aprilie, Guvernul nu va compensa diferența de tarife la gazele naturale pentru consumatorii casnici și pentru cei non-casnici. Astfel, din aprilie, cetațenii vor achita 15 lei și 18 bani pentru un metru cub de gaze naturale. Declarațiile au fost facute marți, 22 martie, de catre viceprim-ministrul…

- Grupul de lucru in domeniul educației, coordonat de Ministerul Educației, de comun cu UNICEF Moldova și Inaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR), s-a reunit in ședința pentru a discuta Planul de acțiuni ca raspuns la criza refugiaților din Ucraina. Planul de acțiuni vizeaza o…

- Consiliul Audiovizualului a amendat posturile de televiziune apropiate socialiștilor Primul în Moldova - cu 30 de mii de lei - și NTV Moldova - cu 20 de mii de lei, transmite Europa Libera. Sancțiunile se refera la perioada de pâna la începutul invaziei Rusiei în…