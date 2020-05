Stiri pe aceeasi tema

- Industria turismului va beneficia de un pachet de ajutor cu o componenta indreptata spre reducerea costurilor cu energia electrica a hotelurilor si restaurantelor si o componenta care vizeaza capitalul de lucru, respectiv granturi pentru finantarea cheltuielilor ce vor trebui facute pentru aranjarea…

- Turismul traverseaza o criza fara precedent, iar efectele nu sunt doar pentru hotelieri, ci pentru intreaga industrie a ospitalitații. Sunt afectați nu doar hotelierii și cei care au pensiuni, ci și investitorii care au pariat pe imobile pentru inchiriat in regim hotelier, prin AirBnB, Xpedia, Booking,…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat miercuri ca se lucreaza la un pachet semnificativ de masuri pentru repornirea economiei, care va aparea dupa terminarea starii de urgenta.„Este un pachet semnificativ, la fel de important ca cel pe care l-am facut si in aceasta perioada. Acum vrem…

- Teo Trandafir și fica ei sunt izolate la domiciliu, dincauza coronavirusului. Cele doua profita de aceasta perioada, pentru a petrecemai mult timp una cu cealalta, incercand sa nu se lase cuprinse de panica.„Mi-am dat seama ca, inca o data, zicala aceea 'Ca la noi la nimenea' este o prostie. Am crezut…

- Ministerul Muncii estimeaza ca aproximativ un milion de persoane vor beneficia de șomaj tehnic in Romania. Pana vineri, au fost inregistrate, la nivel național, peste 25.000 cereri la AJOFM (transmise de firme) și peste 22.000 la AJPIS (PFA, alte profesii liberale). Pana acum, au fost suspendate circa…

- Aproximativ 200.000 de contracte de munca sunt suspendate in acest moment, in conditiile in care multe companii din Romania si-au oprit activitatea. Numarul lor s-ar putea dubla, potrivit ministrului Muncii, Violeta Alexandru. "E o situatie grava ca 200.000 de oameni nu mai au contractele…

- Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, a vorbit, marti seara, la Digi24, despre masurile economice pe care Guvernul le are pregatite si le va adopta in sedinta de miercuri pentru a lupta impotriva pandemiei de coronavirus. Guvernul a facut calcule si se pregateste pentru perspectiva ca 500.000,…

- Economia Romaniei va avea nevoie, daca ultimele estimari privind cresterea economica in Uniunea Europeana se adeveresc, de un pachet substantial de resurse financiare, de cel putin 1% din PIB, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu."Daca estimarile facute in aceste zile pentru cresterea…