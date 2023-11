Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul, Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a avut o intrevedere cu Ambasadorul Azerbaidjanului in țara noastra, Gudsi Osmanov. Dupa cum a anunțat Ministerul Afacerilor Externe, parțile au discutat mai multe subiecte de interes comun.…

- Guvernul Republicii Moldova a finalizat “planul de acțiuni pentru aderarea la UE”, dupa finalizarea carora Republica Moldova considera ca va putea fi primita in Uniunea Europeana. Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, care este și vicepremier, Nicu Popescu, a precizat ca acest plan a…

- „Republica Moldova se bazeaza pe sprijinul instituțiilor europene și al statelor membre pentru a iniția negocierile cu Uniunea Europeana pina la sfirșitul acestui ani”. Mesajul a fost transmis de ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, care a efectuat o vizita de la lucru…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, intreprinde o vizita de lucru la Bruxelles in scopul de a promova aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana și de a discuta despre progresele semnificative realizate de țara noastra, a declarat vicepremierul pe pagina sa de Facebook.…

- Republica Moldova condamna public actele teroriste ale Hamas și este alaturi de Israel și cetațenii din aceasta țara. Declarația a fost facuta de ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu. De asemenea, oficialul de la Chișinau a transmis un mesaj de solidaritate și sprijin omologului…

- Ministrul Afacerilor Externe și și Integrarii Europene, Nicu Popescu, o va gazdui la Chișinau pe ministra afacerilor externe, europene, comerțului exterior și al instituțiilor federale culturale a Regatului Belgiei, Hadja Lahbib. Menționam ca oficialul belgian va efectua o vizita de lucru in Republica…

- Fermierii romani vor primi in acest an o subventie pe 50% din consumul de motorina pe anul 2022, un ajutor in plus fata de sprijinul acordat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, schema de ajutor de stat urmand sa fie aprobata in Guvern in urmatoarele doua saptamani, a declarat,…

- La invitația viceprim-ministrului pentru integrare europeana și euro-atlantica al Ucrainei, Olha Stefanishina, vicepremierul Nicu Popescu, Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) a participat la o videoconferința pe tema aderarii Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeana,…