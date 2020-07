Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat ca este dezamagit de companiile de stat Romgaz si Hidroelectrica pentru ca nu intra pe piata de furnizare catre clientii casnici si a avertizat ca va lua masuri in cazul in care nu se va schimba nimic in politica lor…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a explicat ca se lucreaza la un draft de masuri privind deschiderea restaurantelor. In ceea ce priveste abaterea de la respectarea regulilor in domeniul HoReCa, ministrul a precizat ca responsabilitatea revine in principal proprietarilor,…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat miercuri ca isi doreste ca Romgaz sa fie parte a consortiului ce va incepe exploatarea gazelor in Marea Neagra, deoarece numai asa poate fi extinsa reteaua de distributie a gazelor naturale. "Romgaz negociaza…

- Gazele pentru populatie se vor ieftini cu siguranta in luna iulie, odata cu liberalizarea pietei, iar consumatorii casnici trebuie sa stie ca isi pot schimba oricand furnizorul in cel mult 21 de zile, indiferent daca au semnat sau nu contracte noi, a declarat, luni ministrul Economiei, Energiei si Mediului…

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, crede ca dupa data de 15 mai, mediul privat trebuie sa se asigure ca oferta de maști sa fie cel puțin la nivelul cererii, ca sa nu existe speculații ale prețului in piața.”Sunt convins ca, atat din productia interna, cat si, daca…

- ​Fiecare companie energetica aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de afaceri va fi obligata sa adopte pâna pe 15 iunie 2020 un plan de investiții pe urmatorii cinci ani, se arata într-un ordin semnat de ministrul Virgil Popescu, obținut de HotNews.ro. Daca…

- Ministrul Economiei anunța un pachet de finantare 750 mil. euro pentru IMM-uri. Statul vrea sa plateasca o parte din salariul oamenilor reangajați dupa șomajul tehnic Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a anuntat, miercuri, ca Executivul pregateste un pachet de masuri…