Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu a afirrmat, in bilantul la final de mandat, ca Romania a trecut prin aceastp iarna ”fara sa avem absolut nicio problema”, iar ”romanii nu au suferit nici de frig, nu au avut nici blackout”. ”Da, nu a fost usor, da, a trebuit sa facem sacrificii imense si sunt…

- Romania va extrage gaze din Marea Neagra de la sfarsitul anului 2026, inceputul anului 2027, si vorbim de gaze mai mult decat putem consuma, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, conform agerpres.ro. „In anul 2020, in plina pandemie am spus, cand…

- Pe principiul “munții noștri aur poarta”, Romania are o șansa uriașa de a folosi resursele extraordinare ale Marii Negre și de a duce Uniunea Europeana cu un pas mai aproape de tranziția catre energia curata, regenerabila. Practic, la Marea Neagra, la Șantierul Naval de la Mangalia se construiesc…

- Virgil Popescu, ministru al energiei in Guvernul Ciuca, nu va face parte din Guvernul Ciolacu, precizeaza surse politice pentru stiripesurse.ro. Plecarea lui Popescu se va produce indiferent daca Ministerul Energiei va fi sau nu cedat UDMR. CITESTE SI Video | Imagini de groaza in Alba: Viitura…

- In 2030, va intra in funcțiune Unitatea 3 de la centrala atomoelectrica de la Cernavoda. Cu puțin inainte va fi finalizata retehnologizarea Unitații 1. De asemenea, va fi pusa in funcțiune primul minireactor. Un document semnat de secretarul de stat din Ministerul Energiei, Casian Pavel Nițulescu, prezinta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, saluta anuntul facut de presedintele american, Joe Biden, in marja Summitului G7, prin care SUA si alti parteneri multinationali sustin, cu peste 4 miliarde de dolari, proiectul Reactoarelor Modulare Mici din Romania, potrivit Agerpres."Romania face astazi un pas…

- Executivul ar trebui sa adopte astazi ordonanța austeritații, care vine cu blocarea angajarilor la stat și concedieri masive. Deși premierul a anunțat inițial ca vrea o reducere a cheltuielilor cu 20 de miliarde de lei, ordonanța aduce economii de doar 5 miliarde.Ministrul Energiei, Virgil Popescu a…

- Romania a inregistrat duminica, un record istoric in exportul de energie electrica , ca volum și pondere din producție. Duminica, ora 13.21, in ziua de Paște, Romania exporta 3.755 MW de energie electrica, adica jumatate din toata producția, potrivit datelor interactive Transelectrica, transmite Economedia.ro…