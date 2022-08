Stiri pe aceeasi tema

- „Evident, acolo unde producem energie pe baza de apa, energia hidro, seceta afecteaza. In momentul de fata rezerva in lacurile de acumulare hidroelectrice este de aproximativ 2,7 terrawati, o rezerva care asigura functionarea suficienta in conditii normale a sistemului energetic. Evident ca se urmareste…

- Suntem in plina vara, dar chiar și așa nu sunt puțini cei care se gandesc la cum va arata situația la iarna. Mai ales ca unul dintre vicepremierii din Guvernul Ciuca declarase recent ca ne așteapta o iarna grea. Virgil Popescu, liberalul aflat in fruntea Ministerului Energiei, crede ca iarna care vine…

- Virgil Popescu a fost intrebat, joi, la Digi 24 despre rationalizarea consumului in conditiile in care in Germania se vorbeste despre nevoia reducerii temperaturii cu un grad in toate casele, iar intr-un document pe care il pregateste Comisia Europeana se spune ca temperaturile ideale pentru consum…

- Comisia Europeana va cere, saptamana viitoare, statelor membre sa limiteze la 19 grade temperatura furnizata de instalatiile de incalzire din cladirile publice, iar pentru sistemele de climatizare la 25 de grade, pentru a reduce consumul de gaze de pe continent, conform unui proiect de text consultat…

- Romania va avea suficient gaz in depozitele nationale astfel incat sa fie acoperit necesarul energetic pentru iarna, a declarat, marti, prim-ministrul Nicolae Ciuca. El a precizat ca marti a fost atins procentul record de 70% de gaz din productia interna trimis in depozitele nationale. „In acest moment,…

