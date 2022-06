Stiri pe aceeasi tema

- Romania este interesata de achizitia de GNL, petrol si produse petroliere din Emiratele Arabe Unite, in vederea diversificarii surselor si rutelor de aprovizionare, potrivit ministrului Energiei, Virgil Popescu.

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca va efectua, in perioada 20-21 iunie, o vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite. Agenda vizitei in Emiratele Arabe Unite include primirea de catre A.S. Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, președintele E.A.U. Vizita precede cea de-a doua sesiune a Comisiei de cooperare intre…

- Astazi, 1 iunie, ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu pleaca la Baku, Azerbaidjan. Acesta va participa timp de patru zile la Baku Energy Week. „Voi continua discuțiile pentru a diversifica sursele de aprovizionare a țarii noastre cu resurse energetice. Revin cu detalii”,…

- Asistența gratuita pentru Ucraina din partea Romaniei Foto arhiva: Marcela German. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat astazi doua hotarâri pentru acordarea de asistenta internationala gratuita pentru Ucraina si pentru scoaterea de la rezervele de stat a unor produse…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a avut joi o intalnire cu omologul sau din Azerbaidjan, Parviz Shahbazov, printre subiectele abordate numarandu-se proiectul cablului submarin pentru transportul energiei electrice, aprovizionarea cu gaze naturale si colaborarea in domeniul energiei verzi, informeaza…

- Cu Adrian Caciu la carma, Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 242,2 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 43 de luni, la un randament mediu de 6,99% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei…

- „Concretizam aceasta cooperare prin rezultate de care sa beneficieze cetatenii nostri. Acordul semnat astazi la Bucuresti in domeniul transporturilor va permite deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei romano-bulgare la Giurgiu-Ruse", a scris Nicolae Ciuca pe Facebook.Premierul Bulgariei,…

- Artista Irina Rimes a vorbit, intr-o postare pe contul oficial de Facebook, despre perioada pe care o traversam si care pentru vedeta are implicatii deosebite. „Acum sunt in Paris si oamenii ma intreaba - «Cum e la voi? Romania ce zice? Ah, dar familia ta e in Moldova, nu? Voi aveti Transnistria! Da’…