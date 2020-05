Ordinul comun realizat cu Ministerul Sanatatii privind regulile pe care ar trebui sa le respecte proprietarii teraselor va fi publicat, probabil, pana vineri, avand in vedere ca pe data de 1 iunie vom deschide terasele asa cum am promis, a anuntat ministrul Economiei, Energei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Spun si eu ce a spus si ministrul Sanatatii: ne gandim din ce in ce mai serios sa dam drumul la sezonul turistic pe data de 15 iunie pe litoralul romanesc, pentru ca observam ca cel putin pana acum vorbim de o panta descrescatoare a cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus, iar incepand…