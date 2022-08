Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a precizat ca Primaria Municipiului Bucuresti este cea mai bogata primarie din Romania, iar ministerul, prin Elcen, a sprijinit mereu PMB in vederea furnizarii agentului termic in Capitala si o va face in continuare. „Problema Primariei Capitalei si a Termoenergeticii…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan i-a transmis ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu ca „Bucurestiul nu e tinut in spate de nimeni! Nici de Timisoara, nici de Iasi, nici de alte orase sau judete”.

- ”Avand in vedere activitatea desfasurata in cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, intocmirea fiselor de analiza si determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de…

- Municipalitatea a efectuat mai multe lucrari in zonele in care au avut loc preponderent avarii in anii trecuți și este in curs implementare o centrala provizorie la fostul CET Titan, a declarat duminica primarul general Nicușor Dan, intr-o emisiune la B1TV, in care a dat asigurari ca vor fi mai puține…

- Cate compromisuri sa mai faca aceasta Coaliției formata din partide cu doctrine diferite? Chiar daca au aratat ca pot face echipa, PNL și PSD au ajuns la un nivel de blocaj in care și-au dat seama ca nu mai vor același lucru și incep sa se acuze reciproc, tot mai des. Modificarea codului fiscal a fost…

- Premierul Nicolae Ciuca a solicitat joi Ministerului Energiei și Ministerului Finanțelor „sa verifice elementele de preț la carburanți”. Ciuca a spus ca vrea astfel „o decizie la nivelul Guvernului privind modul in care s-a ajuns la acest nivel al prețului la carburanti”.

- Federatia SANITAS organizeaza, miercuri, un miting de protest in Capitala, la care sindicalistii anunta ca asteapta peste 10.000 de participanti. Incalcarea ”sistemica” a prevederilor din Legea salarizarii si lipsa dialogului social sunt principalele revendicari ale sindicalistilor. Citește și: Tencuiala…

- Sute de angajati ai combinatelor Rusesti din Romania au protestat in aceasta dimineata in Piata Victoriei din Capitala. Oamenii sunt nemultumiti ca nu isi pot primi salariile pe motiv ca societatile la care lucreaza sunt supuse mai multor sanctiuni si au conturile blocate.