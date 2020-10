Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca a discutat la sediul partidului cu primarul ales al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, despre formarea unei majoritati in Consiliul local, precizand ca Piedone nu va intra in PSD. "Am discutat despre majoritate", a afirmat Ciolacu, la finalul…

- Primarul ales al Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone a batut palma cu liderii PSD pentru a forma o majoritate in CL Sectorul 5. "PSD are numarul cel mai mare de consilieri locali in cadrul Consiliului local din Sectorul 5. Am ales sa discut prima data cu domniile lor pentru o posibila majoritate…

- Primarul ales in Sectorul 5 din București, Cristian Popescu Piedone (PPU-sl), a convenit, marți, cu liderul PSD Marcel Ciolacu, formarea unei majoritați PSD - PPUsl in Consiliul Local.„Avand in vedere ca PSD are cel mai mare numar, am ales sa discut primii cu domniile lor pentru o posibila…

- Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti a decis duminica sa admita contestatiile depuse la decizia anterioara privind renumarare a buletinelor de vot din Sectorul 5. Astfel, Cristian Popescu Piedone ramane primarul caștigator al Sectorului 5, din partea PPU-SL. „In Sectorul 5 Cristian Popescu Piedone…

- Primarul ales al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, reacționeaza la acuzațiile candidatului PMP, Lucian Iliescu. Piedone face un apel catre candidații de la Sectorul 5 și le transmite sa nu mai fie ”domni in fuste de femei”.Citește și: SURSE - Ludovic Orban a batut palma cu Eugen Tomac:…

- Primarul ales al Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone s-a folosit de dreptul la tacere, miercuri, in fata completului de apel din Dosarul „Colectiv”, la fel ca majoritatea inculpatilor din dosar. Un complet format din judecatorii Adina Pretoria Dumitrache si Andrei Viorel Iuga i-a intrebat pe fiecare…

- Curtea de Apel București reia, miercuri, dezbaterile in cazul apelurilor din dosarul Colectiv, caz in care patronii localului, fostul primar al Sectorului 4 și actual primar al Sectorului 5, patronii firmei de artificii și artificierii au primit pedepse cu executare, pentru tragedia de la club.Citește…

- Primarul reales al Sectorului 3 din București, Robert Negoița, a declarat marți la Digi24 ca „nu se pune problema in acest moment” sa revina in PSD, dar ca a invațat sa nu excluda nimic in viața.Citește și: Noua HARTA politica a țarii! Unde au fost inregistrate marile surprize„Oferte de la…