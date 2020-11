Ministrul Economiei, Virgil Popescu, infirma scenariul taierii salariilor bugetarilor si considera ca afirmatia economistului-sef al Bancii Nationale a Romaniei, Valentin Lazea, pe aceasta tema reprezinta, in contextul campaniei electorale, un sprijin personal pentru o posibila discutie. "Eu nu cred in declaratia, asa, nevinovata a domnului Lazea. Din ce stiu eu, domnul Lazea este un discipol al lui Florin Georgescu (prim viceguvernator al BNR n.r). Sa te trezesti in mijlocul campaniei electorale sa spui, chiar daca si-a asumat-o dansul asa, pe persoana fizica, nu punctul de vedere al Bancii Nationale,…