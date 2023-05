Stiri pe aceeasi tema

- Tema principala pe agenda Summit-ului Comunitații Politice Europene (CPE), care va avea loc la Bulboaca la 1 iunie, va fi pacea, securitatea și apararea, a menționat in cadrul conferinței internaționale despre așteptarile evenimentului, desfașurata astazi la Chișinau, ministrul afacerilor Externe al…

- Ungaria a oferit Republicii Moldova un sprijin financiar in valoare de 300.000 euro, prin intermediul NATO Trust Fund, a anuntat joi ministrul de Externe moldovean, Nicu Popescu, in contextul vizitei de lucru efectuate la Chisinau de omologul sau de la Budapesta, Peter Szijjarto, conform

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana au aprobat luni trimiterea unei noi misiuni civile in Republica Moldova cu scopul de a intari securitatea acestei țari impotriva amenințarilor hibride, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, informeaza Agerpres.

- MAE rus a reacționat virulent in legatura cu decizia Uniunii Europene (UE) de a desfașura o misiune civila in Republica Moldova pentru a o ajuta sa intercepteze și sa combata amenințarile hibride.

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, i-a multumit omologului roman, Bogdan Aurescu, pentru sprijinul Romaniei si al sau personal in adoptarea de sanctiuni ale Uniunii Europene cu privire la persoanele sau entitațile care incearca sa destabilizeze regimul de la Chișinau.

- In urmatoarele saptamini, UE va pregati echipa de oficiali ce va lansa misiunea civila privind consolidarea securitații Republicii Moldova, așa inct pina la sfirșitul lunii mai sa fie stabilita agenda primelor acțiuni. Declarația a fost facuta de ministrul de Externe, Nicu Popescu, in cadrul unei conferințe…

- Misiunea civila creata din experții Uniunii Europene va oferi consultanța și expertiza reprezentanților instituțiilor guvernamentale de la Chișinau pentru a face fața atacurilor hibride ale Federației Ruse. O spune ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu.…

- Republica Moldova se aliniaza la sanctiunile impuse Rusiei de catre Uniunea Europeana in legatura cu razboiul declansat in Ucraina si a identificat o lista din primele 25 de persoane supuse sanctiunilor de catre Chisinau, a anunțat ministrul de Externe, Nicu Popescu, intr-un interviu pentru Europa Libera.…