- Viceprim-ministrul Nicu Popescu va efectua in perioada 24 – 25 ianuarie o vizita de lucru la Bruxelles. In cadrul vizitei vor fi discutate prioritațile de cooperare cu NATO, precum și chestiuni care vizeaza fortificarea dialogului politic cu Uniunea Europeana.

- Guvernul de la Chisinau a aprobat miercuri Planul Individual de Actiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO (IPAP), informeaza portalul Newmaker.md, precizand ca, din anul 2006, acest plan este actualizat periodic si se bazeaza pe principiul constitutional de neutralitate si dezideratul de modernizare…

- Reprezentantii Uniunii Europene si ai R. Moldova au semnat, la Bruxelles, acordul de finantare in valoare de 60 de milioane de euro. Programul de suport bugetar completeaza pachetul UE de redresare economica pentru Republica Moldova in valoare de pana la 600 de milioane euro, care urmeaza a fi implementat…

- Ministerul Afacerilor Externe nu deține informații exacte despre numarul cetațenilor moldoveni aflați in prezent in Africa, dar exista doar date relative, aproximative in acest sens. Despre acest lucru a declarat in cadrul unei conferințe de presa viceprim-ministrul, Ministrul Afacerilor Externe și…

- Moldova dorește mult mai multe de la relația sa cu Uniunea Europeana și intenționeaza sa atinga aceste obiective. Despre acest lucru a declarat in cadrul unei conferințe de presa viceprim-ministrul, Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, raspunzind la…

- Principala prioritate a Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova este integrarea in Uniunea Europeana. Despre acest lucru a declarat in cadrul unei conferințe de presa viceprim-ministrul, Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicu…

- Sondajul realizat recent de IMAS, arata ca cetațenii Republicii Moldova ar alege fie aderarea la Uniunea Europeana, 50%, fie la Uniunea Economica Euroasiatica, 49%. Viceprim-ministrul Nicu Popescu, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, susține ca „majoritatea cetațenilor…

- In perioada pandemiei de coronavirus, numarul lucratorilor migranți moldoveni in Rusia a scazut din cauza faptului ca au inceput sa plece la munca in Uniunea Europeana. Despre acest lucru a declarat Viceprim-ministrul, Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu,…