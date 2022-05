Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat al saselea pachet de sanctiuni impus Rusiei in urma razboiului declansat in Ucraina. Astfel, Uniunea Europeana propune interzicerea totala a importurilor de petrol rusesc, intr-un mod organizat, prin eliminarea treptata a livrarilor de petrol…

- Intr-un interviu publicat duminica, ziarul i-a cerut presedintei Comisiei Europene sa prezinte punctele cheie ale celei de-a sasea serii de sanctiuni care va viza Rusia."Ne uitam in continuare la sectorul bancar, in special la Sberbank, care reprezinta 37% din sectorul bancar rus. Si, desigur, exista…

- ”Budapesta a trecut la etapa urmatoare. Il ajuta pe Putin sa-si continue agresiunea impotriva Ucrainei”, denunta intr-un comunicat un purtator de cuvant al Ministerului ucrainean de Externe, Oleg Nikolenko. Ungaria ”distruge unitatea UE” prin aceasta pozitie, denunta el. Kievul ”analizeaza declaratiile…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca UE va face public un al patrulea pachet de sanctiuni la adresa Rusiei. In urma razboiului declansat de Rusia in Ucraina, Uniunea Europeana isi propune sa renunte la dependenta de gazul rusesc pana in 2027 si investitii strategice in dezvoltarea…

- Uniunea Europeana va impune noi sanctiuni „masive si severe” impotriva Rusiei, au transmis joi, 24 februarie, intr-un comunicat comun presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel. Oficialii condamna „in cel mai ferm mod cu putinta agresiunea…

- Klaus Iohannis a declarat ca riscurile pentru securitatea europeana sunt in continuare la un nivel critic. Acesta face apel la unitate și coordonare in Uniunea Europeana. El a facut aceasta declarație in contextul tensiunilor de la granițele Ucrainei și in condițiile in care liderii statelor UE discuta…