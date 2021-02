Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 a transmis in direct, luni seara, momentul in care minerii grevisti au iesit din subteran. La data locului a tinut sa fie insusi Mihai Gadea, care a tinut sa smulga lacrimi telespectatorilor postului. „Durerea iese din subteran”, „Necazul iese la suprafata”, erau mesajele afisate pe burtiera…

- „Sa nu ne facem iluzii. A fost mai mult o stingere a incendiului. Practic avem (n.r. promisiuni de la guvernanți) pentru acele trei luni și pretextul anunțat in contextul protestelor erau necesare. Este extraordinar ca intr-un timp de cateva zile s-a rezolvat practic cadrul normativ. Pentru ca noi…

- Sute de mineri protesteaza in Valea Jiului. Este a șaptea zi consecutiva. Cateva sute de mineri protesteaza la aceasta ora la sediul administrativ Complexului Energetic Hunedoara. Sunt ortaci de la minele Livezeni, Lupeni și Lonea.

- Premierul Florin Cițu spune ca ii ințelege de minerii care protesteaza și cauta soluții, dar soluția aleasa de aceștia nu rezolva problemele. „Ii ințeleg, știu ca trec printr-o perioada dificila, nu cred ca soluția aleasa este una care rezolva problemele. Acest guvern a aratat foarte clar și anul trecut,…

- Premierul Florin Cițu crede ca exista politicieni care vor sa profite de problemele minerilor din Valea Jiului, insa in mandatul sau „nicio mineriada nu se va intampla”. El a spune ca „nu i se pare normal ce se intampla”, amintind ca s-au gasit soluții pentru plata salariilor, care au fost platite și…

- Iau amploare protestele minerilor din Valea Jiului. Dupa ce aproximativ 100 de ortaci de la Lupeni s-au blocat in subteran inca de marți, acum minerii de la Livezeni au recurs la același gest. Refuza sa iasa din galerii. La Vulcan, protestul are loc in fața minei. Oamenii sunt suparați pentru ca salariile…

- Peste 100 de mineri din schimburile 1 si 2 de la exploatarea de carbune Livezeni, din Valea Jiului, au refuzat sa iasa din subteran, miercuri dupa-amiaza, la finalul programului de lucru. Minerii sunt nemultumiti ca salariile vor fi platite cu intarziere, informeaza Agerpres . Minerii nu vor sa accepte…