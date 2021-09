Imi doresc sa afle toti romanii cauzele pentru care preturile la energie si gaze au crescut si de aceea am votat pentru infiintarea comisiei parlamentare care ancheteaza aceasta problema, a scris, joi, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu.



"Am votat pentru infiintarea comisiei parlamentare care ancheteaza cresterea pretului la energie si gaze, deoarece imi doresc sa afle toti romanii cauzele pentru care preturile au crescut. Iata unul dintre motive: nu s-a mai pus in functiune nicio unitate noua de productie a energiei electrice din anul 2015, de la construirea capacitatilor…