Stiri pe aceeasi tema

- „Am discutat cu ministrul Energiei. Se lucreaza la partea de conținut a ordonanței de urgența pe care doresc sa o finalizam pana vineri dimineața.Rog miniștrii de finanțe, Agricultura, Economie, Antreprenoriatului, Justiție și Transporturi sa finalizeze partea de conținut astfel incat sa finalizam aceasta…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca in sedinta de Guvern de miercuri va fi introdusa ordonanta care prevede refacerea facturilor care au fost emise greșit, precum și neperceperea de penalitati si interzicerea debransarii. De asemenea, ministrul a explicat felul in care romanii iși vor putea…

- Conform unor surse politice, sedinta coalitiei va avea loc la ora 17.00, la Parlament, urmand a se discuta despre masuri in energie. De altfel, despre masurile care vor fi luate in perioada urmatoare in contextul facturilor ridicate la energie electrica si gaze naturale a vorbit, duminica, ministrul…

- Social Consumatorii casnici de energie electrica și gaze naturale nu vor mai putea fi debranșați in perioada masurilor de sprijin ianuarie 13, 2022 10:27 Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat ca Guvernul are in vedere elaborarea, in curand, a unui act normativ care sa reglementeze interzicerea…

- Ministrul Economiei: Consumatorii nu pot fi deconectați de la rețeaua de gaze și electricitate in perioada masurilor de sprijin Consumatorii casnici de electricitate si gaze nu vor putea fi deconectati de la retea pe toata perioada de aplicare a Legii privind masurile de sprijin, a afirmat, miercuri,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat, marti, ca 80% din consumatori casnici au beneficiat de compensare si plafonare la facturile de energie electrica si in jur de 60% la factura la gaze naturale, si a aratat ca asteapta raportul ANPC privind furnizorii care nu au emis facturile cu compensare…

- Ministrul a precizat ca a avut o discutie cu ministrii din Cabinet si cu premierul Ciuca, despre problema facturilor la energie. El a precizat ca, la nivelul lunii decembrie, 80% din consumatorii casnici au beneficiat de compensare si plafonare si in jur de 60% la gaze naturale. Virgil Popescu a precizat…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca normele de aplicare a legislatiei care prevede acordarea de sprijin pentru achitarea facturilor la energia electrica si gaze vor fi publicate in urmatoarele zile, el explicand ca facturile aferente lunii noiembrie trebuie emise de catre furnizorii de…