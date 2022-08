Stiri pe aceeasi tema

- „Ne gandim la o impozitare a intregului lant de productiei intermediere si furnizare. Un impozit este stabilit de Ministerul Energiei. Noi putem da consultanta”, a afirmat ministrul Virgil Popescu, la finalul sedintei de miercuri a Executivului. Chestionat de ce nu a fost avuta in vedere aceasta masura…

- „Eu am vazut o estimare, data pe surse, a celor de la ANRE de 40 miliarde si o alta, tot data pe surse, ca am cerut 30 miliarde. Eu nu spun lucruri public. Schema refacuta si ulterior recalibrata de ANRE s-a redus de la 40 miliarde la 20 de miliarde si ulterior la 16 miliarde. Asta a fost estimarea…

- Lacomia strecurata in aceasta criza energetica face victime in continuare. In timp ce romani de rand sunt amețiți cu cifre pe facturi uriașe, sunt companii care fac profituri, iar bugetul de stat este tot mai ciuruit. Daca in prima faza, Guvernul s-a angajat prin vocea ministrului energiei sa ofere…

- „Este a treia intalnire pe care o am cu industria pentru ca mi-a fost sesizat faptul ca acesti mari producatori din industrie nu au contracte in vigoare, incepand cu luna octombrie in special, pentru furnizarea de gaz. Am mentionat catre Ministerul Energiei, dar si la nivelul Guvernului faptul ca acesti…

- „Eu nu am avut intalnire cu Nicusor Dan. Avem discutie permanenta la nivelul directiilor de specialitate”, a declarat Virgil Popescu, intrebat la finalul sedintei de miercuri a Guvernului daca a discutat cu primarul general Nicusor Dan despre furnizarea agentului termic in Capitala. Chestionat daca…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit despre scenariul din Ungaria, unde exista o penurie de combustibil dupa reducerea prețurilor la combustibil. Prețul la combustibil in Romania o sa fie compensat cu 50 de bani, insa cei de la pompe nu sunt obligați sa respecte ordonanța Guvernului.…

- Stabilirea unui preț maximal la clientul final sau limitarea adaosului comercial pe tot lanțul comercial, de la producator la benzinarie sunt variante care ar trebui discutate de urgența in cadrul Coaliției de guvernare, transmit social-democrații. „PSD saluta acordul partidelor din Coaliție cu privire…

- Statul roman vrea sa vanda acțiuni reprezentand 1% din valoarea capitalul social al OMV Petrom inregistrat la data vanzarii, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2023, potrivit unui proiect lansat in consultare marți de Ministerul Energiei. Vanzarea se va face catre salariații Petrom la momentul…