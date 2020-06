Stiri pe aceeasi tema

- Ajutorul de salvare a Companiei Energetice Oltenia, de 1,2 miliarde de euro, se va transforma intr-un ajutor de restructurare care va asigura supravietuirea companiei si o va face performanta, a spus luni ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la dezbaterea politica…

- Cel mai bun lucru pe care l-am invatat in aceasta pandemie este ca dependenta de importuri din spatiul extraeuropean, din China, Asia si din alte tari care nu sunt in Uniunea Europeana, a aratat cat de vulnerabili suntem, a sustinut, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil…

- Pretul la gaze naturale va scadea de la 1 iulie, indiferent daca furnizorii o vor face de acum, de la 1 iulie sau dupa acea data, iar faptul ca acum ofera aceleasi preturi sau mai mici cu 2 lei nu inseamna ca lucrurile vor ramane asa, a afirmat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,…

- Pretul la gaze naturale va scadea de la 1 iulie, indiferent daca furnizorii o vor face de acum, de la 1 iulie sau dupa acea data, iar faptul ca acum ofera aceleasi preturi sau mai mici cu 2 lei nu inseamna ca lucrurile vor ramane asa, a afirmat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de…

- "Turismul romanesc merita! In ultimii ani, 1 mai reprezenta inceperea sezonului turistic in Romania. Din pacate, anul acesta, criza generata de COVID-19 a desfiintat aceasta traditie. Cu siguranta saptamana viitoare voi incerca sa am o intalnire cu organizatiile reprezentative din acest sector al…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, vrea sa organizeze saptamana viitoare o intalnire cu organizatiile reprezentantive din turism pentru a gasi masuri suplimentare care sa ajute firmele din domeniu sa treaca peste aceasta criza."Cu siguranta saptamana viitoare voi incerca sa am o intalnire cu organizatiile…

- Echipamentele automatizate pentru trei linii de productie de masti chirurgicale sunt in curs de instalare la compania Romarm, a scris pe Facebook ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.

- Masurile pentru mediul de afaceri vor fi implementate gradual si nu trebuie acum dat absolut tot, sa ramanem fara surse de finantare la sfarsitul acestei crize, a declarat, marti seara, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Am vorbit si astazi cu domnul…