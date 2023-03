Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a devenit candidata la aderare din cauza razboiului, iar Moldova – datorita efortului diplomatic, afirma șeful diplomației de la Chișinau. Declarațiile au fost facute de Nicu Popescu la un an dupa ce a fost depusa cererea. Ministrul de Externe afirma ca fosta prim-ministra Natalia Gavrilița…

- La un an de razboi, șeful diplomației de la Chișinau publica o imagine in care iși imbrațișeaza omologul ucrainean. Oficialul a transmis un mesaj prin care trece in revista evenimentele care s-au produs de la inceputul invaziei Rusiei in țara vecina, scrie Realitatea.md. De asemenea, Popescu vorbește…

- Vicepremierul și ministrul moldovean de Externe, Nicu Popescu, spune ca autoritațile de la Chișinau au luat in calcul anul trecut, inclusiv sa distruga pista aeroportului din Capitala, pentru ca acesta sa nu fie capturat de forțele ruse, care avansau rapid in Ucraina, in primele zile ale invaziei, relateaza…

- Șeful diplomației de la Chișinau, Nicu Popescu, a discutat cu președintele OSCE, Bujar Osmani, despre soluționarea problemei transnistrene, transmite realitatea. Oficialul strain afirma sa trebuie continuate discuțiile intre negociatorii principali, in condițiile cind, din cauza razboiului din Ucraina,…

- „Nu, nu as putea sa comentez acest lucru. Acest lucru este direct legat de operatiunea militara speciala in sine, acestea sunt chestiuni care tin de Ministerul Apararii”, a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, citat de TASS și preluat de Agerpres.Comandantul sef al armatei…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a amenințat ca Occidentul incearca sa transforme Republica Moldova in “urmatoarea Ucraina”, o declarație pe care autoritațile de la Chișinau o resping in mod categoric, scrie Ziarul de Garda. Șeful diplomației rusești a facut aceasta declarație intr-un interviu…