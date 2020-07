Autoritatile lucreaza la un draft de masuri privind deschiderea restaurantelor in interior iar masurile vor fi luate dupa evaluarea Institutului National de Sanatate Publica (INSP), a explicat luni seara, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.



"Este greu sa functioneze un hotel doar cu o terasa, fara sa aiba si restaurantul deschis sau sa nu te poti duce intr-un restaurant oriunde, in oricare oras din tara si sa poti sa intri inauntru daca doresti acest lucru. Noi am avut vineri o intalnire cu premierul si cu ministrul de Interne, ministrul Sanatatii,…