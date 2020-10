„Asa cum v-am spus la sedinta trecuta, am lansat prima etapa a apelului. Pana in momentul de fata, sunt inscrise peste 30.000 de companii. Suntem in negociere cu Ministerul Fondurilor Europene si speram sa finalizam saptamana aceasta contractul intre Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul Economiei ca si administrator al acestei scheme. Domnule prim-ministru, saptamana viitoare ii vom da drumul, daca semnam maine contractul.”, a afirmat Virgil Popescu, intrebat la inceputul sedintei de joi a Executivului de Ludovic Orban cand va fi lansat apelul pentru granturile de investitii. La randul…