- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat marti, 25 ianuarie, la finalul sedintei de guvern, ca Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC va putea aplica amenzi de pana la 200.000 de lei furnizorilor de energie care nu aplica plafoanele si compensarile prevazute de lege.Am dat…

- „Este evident ca o factura care nu are plafon, nu are aplicate mecanismele de compensare. E evident ca fiecare din noi știm cam cat platim. In mod normal furnizorii au obligația sa refaca facturile, sa nu perceapa penalitați și sa nu prerceapa banii.Recalcularea facturilor emise eronat, adica fara plafonare…

- Facturile eronate la energie vor fi recalculate Foto: Arhiva. Executivul a introdus miercuri obligativitatea recalcularii facturilor la energie emise eronat, cele unde nu au fost aplicate mecanismele de plafonare si compensare, furnizorii având obligatia recalcularii în termen de 15…

- Guvernul are in vedere o noua schema de sprijin pentru populație Foto: radioiasi.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Guvernul are în vedere o noua schema de sprijin pentru consumatorii de energie electrica si gaze naturale. Dupa sedinta de astazi a Executivului, ministrul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu le recomanda cetațenilor sa nu plateasca facturile necompensate la gaz și curent și sa ceara recalcularea. Ministrul Popescu, afirma ca exista numerosi furnizori de energie care au emis facturi catre clienti ignorand legea care stabileste plafonarea de pret si compensari…

- „Furnizorii au greșit pentru ca au trimis facturi fara plafonare și compensare. Un mare furnior, pana azi, a dat drumul la facturi fara sa aplice legea. Abia azi, in urma controlului de la Protecția Consumatorului, au dat drumul la facturi compensate. Și eu primesc facturi de la oameni.Legea iși intra…

